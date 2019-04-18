Темпы годовой инфляции в апреле оказались ниже мартовских, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин на форуме НФА «Казначейство-2019».



«Годовая инфляция в апреле складывается пока ниже темпов марта», — сказал представитель регулятора.

По оценкам ЦБ, показатель роста цен вернется к целевым 4% в начале 2020 года. Однако уже в течение этого года текущая инфляция с поправкой на сезонность будет находиться вблизи целевого уровня.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в марте прошла пиковые значения. По прогнозу МЭР, в апреле годовые темпы инфляции составят 5,1—5,2% с учетом низкой базы соответствующего месяца прошлого года.