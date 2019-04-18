Госдума приняла закон, увеличивающий минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона до 100 тыс. рублей, а в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам клиентов — до 1 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний ЦБ, нераскрытия информации о своей деятельности регулятор вправе требовать от банка устранения нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тыс. до 1 млн рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.

В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений или если эти нарушения, банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тыс. до 10 млн рублей).

Минимальный штраф за нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тыс. рублей. А если банк не выполнит предписание ЦБ об устранении таких нарушений или они создали реальную угрозу интересам его кредиторов, штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 млн рублей.