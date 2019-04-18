ВУЗ-Банк снизил ставку по кредиту для бизнеса «Экспертный».

С апреля минимальная ставка по кредиту снижена до 12,5%, максимальная ставка по данному продукту составит 19,5% годовых. Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств, в том числе обновление товарного ассортимента, приобретение автотранспорта, недвижимости и оборудования, в сумме от 1 млн до 50 млн рублей сроком до семи лет. Также возможно рефинансировать уже имеющиеся кредиты для бизнеса на более выгодных условиях.

В день подписания кредитного договора заемщиком уплачивается комиссия в размере 1% от суммы договора, но не менее 30 тыс. и не более 100 тыс. рублей.

В качестве залога банк принимает любое ликвидное имущество. При сумме финансирования до 2 млн рублей возможно оформление кредита без залога. Дополнительно требуется поручительство фактических собственников (физических лиц) кредитуемого бизнеса.

Обратиться за кредитом могут владельцы бизнеса и индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность не менее 12 месяцев с размером годовой выручки до 1 млрд рублей.

«Условия кредитования максимально прозрачны для клиента. Банк раскрывает полный диапазон процентных ставок и размер комиссий, предоставляет клиентам возможность самим выбрать способ предоставления кредита — единоразово или частями, а также способ погашения, учитывающий индивидуальные особенности и сезонность бизнеса. Допустима отсрочка погашения основного долга до 12 месяцев. В течение всего времени кредитования необходимо поддержание оборотов по счету в размере, установленном банком индивидуально для каждого клиента», — сообщает эксперт Банки.ру Ольга Станчак.