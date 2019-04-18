Банк «Славия» увеличил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Славный капитал» (от 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов или евро, от 91 до 364 дней) составит 6,9—7,75% (ранее — 6,7—7,5%), в долларах — 0,4—1,25% (вместо 0,2—1%), в евро — 0,15—0,4% годовых (прежде — 0,1—0,35%).

Предусмотрено пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи капитал» (от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов или евро на 181 и 364 дня) в рублях привлекается под 7—7,95% (до этого — под 6,8—7,7%), в долларах — под 0,75—1,5% (ранее — под 0,4—1,25%), в евро — под 0,25—0,5% годовых (вместо 0,2—0,35%).

Дополнительные взносы не предусмотрены.

Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.