Карту «Мир» будут принимать в Турции. Первый банк страны, который обеспечит прием карт российской национальной платежной системы в своих банкоматах и POS-терминалах, — Isbank (Ишбанк), располагающий самой обширной эквайринговой сетью в Турции, сообщает НСПК, оператор платежной системы «Мир».

Как уточняется, к началу туристического сезона карту «Мир» будут принимать более 10 тыс. интернет-магазинов, свыше 400 тыс. торгово-сервисных предприятий и более 6,5 тыс. банкоматов Isbank.

В НСПК напоминают, что на сегодняшний день российскими банками выпущено уже более 56 млн платежных карт «Мир».

«В течение многих лет Турция является одним из самых популярных у россиян туристических направлений — только за 2018 год граждане РФ совершили более 5,8 миллиона поездок в эту страну», — отметил, комментируя совместный проект, генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев.



«Благодаря приему карт «Мир» нашим банком на территории Турции расчеты по картам с российскими туристами станут проще для наших ТСП, которые обслуживают такие сферы, как транспорт, туризм и розничная торговля. Что касается электронной коммерции, то благодаря этому сотрудничеству мы оперативно откроем для наших производителей доступ к российскому рынку и увеличим объем операций на нем… Я полагаю, что такое сотрудничество позволит нам расширить и упростить торговлю, увеличить объемы интернет-коммерции между Россией и Турцией и вести расчеты в национальных валютах через национальную платежную систему», — отметил в свою очередь заместитель генерального директора Isbank Ялчын Сезен.