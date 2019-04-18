Российские пользователи Системы быстрых платежей Банка России с момента ее запуска — 28 февраля 2019 года — совершили почти 140 тыс. операций на общую сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.



«На этой неделе мы зафиксировали, что в нашей системе совершено почти 140 тысяч операций, а объем операций превысил 1 миллиард рублей», — сказала она на XIII Международной конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация».

СБП позволяет гражданам переводить по номеру телефона денежные средства между счетами в разных банках. Сейчас к системе подключены 11 банков и одна НКО. Изначально предполагалось, что подключение к СБП будет для банков добровольным и регулятор не будет административно ограничивать тарифы. Однако в марте в Госдуме в первом чтении были приняты поправки к закону «О национальной платежной системе», которые наделяют регулятор полномочиями обязать банки присоединиться к системе и устанавливать максимальный размер взимаемой ими платы.