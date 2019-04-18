Эмиссия карт «Мир» на конец 2019 года, по прогнозу, превысит 67 млн штук против 56 млн на конец марта, следует из презентации главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева на XIII Международной конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация».

«Действительно, 67 миллионов карт — это наши планы совместно с ЦБ и совместно с российскими банками, которые развивают эквайринговые и эмиссионные программы», — отметил в ходе своего выступления Комлев.

Доля карт «Мир», по последним данным НСПК, уже превысила пятую часть от всех выпущенных в России банковских карт. НСПК — оператор национальной платежной карты «Мир», пользователем которой является каждый четвертый россиянин.

Комлев сообщил также, что карты «Мир» начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Isbank, россияне совершили по ним уже 50 операций.

Карты «Мир» начинают принимать в Турции К началу туристического сезона карту «Мир» будут принимать более 10 тыс. интернет-магазинов, свыше 400 тыс. торгово-сервисных предприятий и более 6,5 тыс. банкоматов Isbank.

«Вчера завершили тестирование, хотели успеть к сегодняшней конференции. Крупнейший турецкий эквайер Isbank — это сеть из десятков, сотен тысяч платежных терминалов, 6,5 тысячи банкоматов — там карта «Мир» теперь принимается. На очереди Ziraat Bankasi, с которым мы тоже в ближайшее время должны завершить проект интеграции. Завершили тестирование, оно прошло успешно. Тестовый «заезд» в четыре города — Измир, Анкару, Стамбул, Анталью — почти без запинок», — сказал Комлев.

«Что меня больше всего порадовало, пока мы делали свое тестирование с нашими картами, у нас было, условно говоря, 47 тестовых трансакций, по картам «Мир» в Турции было совершено еще 50 трансакций параллельно. Спасибо россиянам, которые нас в этом смысле поддержали», — добавил глава НСПК.

Кроме того, НСПК продолжает активно работать над приемом карты «Мир» в государствах СНГ и других популярных у российских туристов странах, продолжил Комлев. «До конца 2019 года, в наших планах, карты «Мир» должны приниматься уже не в семи, а в 12 странах, конечно, это Узбекистан, это Таджикистан, это Азербайджан, это Болгария», — отметил он.