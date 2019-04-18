Сбербанк открыл компании «Альфа-Лизинг» кредитную линию на 5 млрд рублей сроком на четыре года. Об этом объявили в четверг кредитор и компания-заемщик.

Средства предназначены для финансирования розничного автолизинга, указано в сообщении Сбербанка.

«Лизинг автотранспорта — динамично развивающийся сегмент российского рынка лизинга. Поэтому сделки по финансированию его участников интересуют Сбербанк. Мы будем продолжать работу в этом секторе рынка со всеми успешными компаниями. При этом для нас как для институциональной финансовой организации России важно, что помимо экономической привлекательности для банка кредитование лизинговых компаний имеет еще один положительный эффект — усиление конкуренции в этом сегменте», — отметил старший вице-президент Сбербанка (блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес») Владимир Ситнов.

«Бизнес «Альфа-Лизинга» увеличивается вдвое из года в год. Чтобы продолжить развиваться в том же темпе, компания приняла решение открыть кредитную линию в сторонней финансовой организации. Выгодные условия и репутация стали решающими при выборе Сбербанка в качестве партнера», — говорится в сообщении «Альфа-Лизинга».



ГК «Альфа-Лизинг» входит в топ-10 отечественных лизингодателей по размеру портфеля, является частью консорциума «Альфа-Групп».

