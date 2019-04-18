Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже в четверг опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с мая 2018 года.

По данным на 14:59 мск, курс евро составил ровно 72 рубля, чуть позже он опустился до 71,99 рубля.

Европейская валюта находится под давлением после публикации индексов деловой активности (PMI) в Европе.



«Курс евро просел под влиянием того, что индекс PMI для германской обрабатывающей промышленности опустился значительно ниже 50 пунктов — до 44,5, что свидетельствует о негативных тенденциях в этом секторе экономик», — отмечается в обзоре Sberbank SIB.



Слабые данные по деловой активности в производственном секторе усиливают опасения инвесторов в отношении перспектив европейской экономики, что оказывает давление на евро, продолжают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

«Кроме того, опубликованный в понедельник индекс экономических настроений от ZEW по Германии вернулся в положительную зону впервые с марта прошлого года (3,1 пункта). Эти два фактора оставляют надежду на стабилизацию европейской экономики в ближайшем будущем и являются неплохой предпосылкой для разворота падающего с начала 2018 года индекса PMI по Европе», — комментируют эксперты.