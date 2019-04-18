Агентство по страхованию вкладов представило данные за I квартал о страховых выплатах по счетам и депозитам новой категории застрахованных вкладчиков — субъектов малого предпринимательства.

В АСВ напоминают, что с 1 января 2019 года действие системы страхования вкладов было распространено на денежные средства юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям. В течение 2018 года был реализован комплекс мероприятий по обеспечению готовности всей инфраструктуры ССВ к вступлению в силу данной поправки, в том числе скорректирована процедура исчисления взносов в фонд обязательного страхования вкладов.

Согласно данным отчетности банков на 1 марта 2019 года, в банках — участниках ССВ обслуживается 2,6 млн застрахованных вкладов малых предприятий (без учета счетов с нулевыми остатками) на общую сумму 3,11 трлн рублей. Страховая ответственность АСВ по данным вкладам составляет 0,75 трлн. При этом остатки на 89% счетов малых предприятий не превышают 1,4 млн рублей (это «потолок» по выплатам одному клиенту, как и для вкладчиков — физических лиц и индивидуальных предпринимателей).

На 11 системно значимых банков приходится 66% общего количества счетов малых предприятий, 76% общей суммы их вкладов и 72% общей страховой ответственности АСВ по таким вкладам.

Для сравнения АСВ приводит данные по другим категориям застрахованных вкладчиков. Так, объем средств ИП в банках (подлежат страхованию с 1 января 2014 года) составляет 0,57 трлн рублей при страховой ответственности агентства в 0,33 трлн, они размещены на 2,8 млн счетов, из которых 97% имеют остатки, не превышающие 1,4 млн рублей. Застрахованные вклады всех физических лиц (включая ИП) в банках составляют 28,59 трлн рублей при страховой ответственности агентства в 19,43 трлн. Это 586 млн счетов, из которых 99,6% имеют остатки в пределах 1,4 млн рублей.

В I квартале 2019 года страховые случаи наступили в отношении пяти банков с вкладами малых предприятий: «Еврокапитал-Альянса», Радиотехбанка, Камчаткомагропромбанка, Роскомснаббанка и РТС-Банка. В этих банках были счета 2,7 тыс. таких клиентов со страховой ответственностью АСВ около 500 млн рублей. По состоянию на 15 апреля возмещение получили 1,24 тыс. вкладчиков — малых предприятий на сумму 460 млн рублей.

В банке «Иваново», где страховой случай наступил 5 апреля, а выплаты начались 17-го, за возмещением на сумму 102 млн рублей могут обратиться 608 вкладчиков-юрлиц. По страховому случаю банка «Аспект» (лицензия отозвана 12 апреля) ответственность АСВ перед 300 вкладчиками-юрлицами составляет 65 млн рублей, по страховому случаю Тройка-Д Банка (17 апреля) ответственность перед 700 такими клиентами предварительно оценивается в 150 млн.