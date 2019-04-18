Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить во II квартале 14,2 млрд долларов (примерно на уровне II квартала 2018 года), в III квартале текущего года — порядка 9 млрд долларов (на 27% меньше, чем в III квартале предыдущего года). Такая оценка опубликована на сайте Банка России.

В сообщении пресс-службы регулятора уточняется, что оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, определенных по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке. Такие платежи, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.

По данным макростатистики, во II и III кварталах 2019 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит 14,7 млрд и 11,4 млрд долларов соответственно.



Проведенный Банком России опрос показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2019 году составит 11% в апреле, 3% в мае, 5% в июне, 0% в июле и августе и 61% в сентябре.