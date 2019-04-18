Банк «Хлынов» изменил условия по потребкредитам. Увеличены срок кредитования до семи лет и максимальная процентная ставка по следующим программам: «По паспорту» — от 17% до 21% (ранее до 19%) годовых, сумма финансирования — от 5 тыс. до 100 тыс. рублей; «Со снижением ставки» — от 14,4% до 20% (ранее до 18%) годовых, сумма финансирования — от 5 тыс. до 1 млн рублей; «Рефинансирование» и «Потребительский» — от 12% до 18% (ранее до 16%) годовых, сумма финансирования — от 5 тыс. до 3 млн (до 500 тыс. для неработающих пенсионеров).

Кредит «Целевой» остался на прежний срок (от трех месяцев до пяти лет) по ставке 13,9—17,5% (ранее до 15,5%) годовых. Сумма — от 1 млн до 3 млн рублей. В случае неподтверждения или неполного подтверждения целевого использования средств надбавка к процентной ставке составит 6 процентных пунктов.

«Конкретная величина процентной ставки зависит от участия в программе добровольного страхования жизни и здоровья, при этом банк не раскрывает надбавку в случае отказа от финансовой защиты», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.