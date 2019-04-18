Интернет-сайт организации «Страховой и консалтинговый брокер «СКБ» (garant.insure/foreign-green-card) является источником распространения неких «страховых сертификатов», которые выдаются за сертификаты «Зеленая карта». Об этом сообщает, ссылаясь на данные проверок, Российский союз автостраховщиков, получивший соответствующие жалобы от страхователей.

Как поясняется в сообщении РСА, фактическая проверка органов внутренних дел и прокуратуры по адресу, указанному на упомянутом сайте, не выявила ведения какой-либо хозяйственной деятельности, что указывает на фиктивность адреса. По информации регистратора сайта, его домен расположен на территории другого государства.



РСА предупреждает, что в случае приобретения страхователями фальшивых страховых сертификатов «Зеленая карта» обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства не будет считаться исполненной. Лица, приобретающие такие страховые сертификаты, рискуют подвергнуться санкциям со стороны компетентных органов иностранных государств, таким как изъятие фальсифицированного страхового сертификата «Зеленая карта» на границе и запрет въезда на территорию иностранного государства, вменение обязанности по оформлению местного полиса ОСАГО, взыскание штрафа, а также иным санкциям, предусмотренным национальным законодательством данного государства, вплоть до уголовного наказания. В случае ДТП за рубежом к таким лицам будет предъявлено требование по возмещению ущерба в полном объеме.