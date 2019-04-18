Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,29% и составил 2 560,8 пункта. Индекс РТС снизился на 0,26% до отметки 1 262,28.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,64%, «Газпрома» — на 1,35%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,47%, «АЛРОСы» — снизились на 0,21%, Московской биржи — поднялись на 0,05%.



«Российский рынок акций во второй половине дня в четверг остается в минусе, но это все-таки не похоже на смену настроений, а больше смахивает на легкую коррекцию. Индекс Мосбиржи консолидируется в границах 2 545—2 565 пунктов и пока там, вероятно, и останется. Индекс РТС балансирует возле 1 258 пунктов, есть шанс на диапазон 1 250—1 260 пунктов в конце недели», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.