Крупнейший банк Крыма — РНКБ — может быть докапитализирован для финансирования кредитов с использованием эскроу-счетов. Об этом на площадке Ялтинского международного экономического форума заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Сейчас решается вопрос по докапитализации РНКБ для того, чтобы финансировались кредиты по эскроу», — сказал он.

Моисеев пояснил журналистам, что в настоящее время механизмы докапитализации разрабатываются, не уточнив ее возможный объем. «Еще пока решений окончательных нет, не могу сказать», — добавил он.

Минфин допускает докапитализацию Промсвязьбанка и РНКБ При этом планов докапитализировать ВТБ нет, сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

В результате последней докапитализации, прошедшей в декабре 2017 года, уставный капитал РНКБ составил 37,7 млрд рублей. Доля РФ в лице Росимущества не изменилась и составляет 100%.

Ранее в четверг председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин сообщил ТАСС, что банк рассчитывает на проведение докапитализации в этом году. Это позволит банку получить дополнительные ресурсы для развития на полуострове. Якунин добавил, что в планах на ближайшие четыре года — нарастить ипотечный портфель, который растет примерно на 50% ежегодно. Кредитный портфель в прошлом году вырос на 73%. Банк ожидает роста кредитования малого бизнеса в 3,3 раза — до 16 млрд рублей, а также увеличения объема кредитования среднего бизнеса до 67 млрд.