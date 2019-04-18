Новикомбанк открыл отделение в Калуге. Как сообщили в банке, оно расположено по адресу: ул. Луначарского, д. 9/2.

«Наша задача — сделать максимально доступным и удобным обслуживание предприятий госкорпорации «Ростех», расположенных в регионе, а также сотрудников, работающих на этих предприятиях», — отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Калуге — такие крупные предприятия, как АО «КЭМЗ», АО «КНИРТИ», АО «Калугаприбор», АО «КНИИТМУ» и др. Для сотрудников этих организаций Новикомбанк предлагает специальные продукты.

Кроме того, в новом офисе можно получить широкий спектр розничных продуктов и услуг. Новикомбанк предлагает программы по ипотеке, потребительское кредитование, кредитные карты и программы лояльности (карты с кешбэком и бонусными баллами), платежные сервисы.



Стратегией развития банка предусмотрено открытие до 50 региональных офисов различных форматов. До конца 2019 года Новикомбанк планирует открыть офисы в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Перми, Челябинске, Рыбинске, Ульяновске и Воронеже. В настоящий момент у Новикомбанка 14 офисов в десяти субъектах РФ. Филиалы и офисы банка находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Пензе и других городах.