Альфа-Банк запустил кредитование малого бизнеса по экспресс-технологии. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Особенность новой технологии заключается в том, что по кредитам до 3 млн рублей банк принимает решение в течение нескольких часов, оценивая только кредитную историю заемщика. От заемщика не требуется залога и официальной отчетности, подтверждающей его финансовое состояние.

Ставки по кредитам на основе экспресс-решений не будут отличаться от стоимости кредитов, выданных по классической процедуре (14—17% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования).

Услуга доступна для юрлиц или индивидуальных предпринимателей, независимо от того, обслуживались ли они ранее в Альфа-Банке.

Заявку на кредит можно оставить на сайте кредитной организации, через контакт-центр либо обратившись в отделение.