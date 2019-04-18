Четвертый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе бывшего председателя совета директоров Центрально-Европейского Банка на решение о банкротстве организации, сообщило РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Андрей Жевнеров обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Забайкальского края от 6 декабря 2018 года. Тогда суд удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом этой кредитной организации.

Однако Жевнеров выразил несогласие с решением суда, указав, что на дату отзыва лицензии у банка отсутствовали признаки несостоятельности (банкротства).

Регулятор отозвал у кредитной организации лицензию 24 августа 2018 года. ЦБ указывал, что приоритетным направлением бизнес-модели банка являлось предоставление банковских гарантий. Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа прошлого года составил более 6,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств в девять раз. При этом использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке.



Кроме того, вследствие крайне рискованной кредитной политики банка на его балансе образовался значительный объем активов низкого качества. Надлежащая оценка принятого банком кредитного риска выявила существенное снижение размера его собственных средств (капитала) и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, отмечал регулятор.