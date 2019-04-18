Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн рублей, рассказала ведущий эксперт местного отделения ЦБ Людмила Грицук порталу «Новости Брянска».

По ее словам, мужчина долгое время копил деньги на квартиру и держал их в металлическом чайнике. Его супруга перепрятала сбережения в старый диван, не поставив его в известность.

Затем мужчина решил избавиться от ненужной мебели и сжег диван. О спрятанной в нем сумме стало известно слишком поздно: по словам Грицук, из 1,5 млн удалось спасти около 117 тыс. рублей.

Специалист ЦБ не уточнила, когда произошла это история. Эпизодом с незадачливым мужчиной она проиллюстрировала правила обмена испорченных денег. Грицук подчеркнула, что Банк России возмещает только купюры, сохранившиеся как минимум на 55%.