Средняя премия ОСАГО за I квартал 2019 года снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 5,8 тыс. до 5,6 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе РСА.



Средняя выплата за период выросла на 2,5%, с 64,4 тыс. до 66 тыс. рублей.

При этом сумма начисленных премий уменьшилась на 1%, с 46,42 млрд до 45,96 млрд рублей, а сумма выплат, напротив, выросла на 10%, с 33,47 млрд до 36,74 млрд рублей.

Количество заключенных договоров ОСАГО за I квартал 2019 года увеличилось на 2,9% и составило 8,28 млн штук.