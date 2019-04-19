В рамках кампании по переводу пенсионных накоплений 2019 года в I квартале граждане подали лишь 15,6 тыс. заявлений на смену страховщика. Об этом рассказал 18 апреля на заседании рабочей группы по НПФ комитета по финансовым рынкам Госдумы зампред правления ПФР Николай Козлов, сообщает «Коммерсант» .

Это почти в пять раз меньше, чем за первые три месяца 2018 года. При этом, по его словам, люди по-прежнему в большинстве случаев подают заявления на перевод пенсионных накоплений досрочно, то есть с риском потерять накопленный инвестиционный доход.

По мнению экспертов, единый портал госуслуг (ЕПГУ) просто не справляется с тем количеством заявлений, которые на него поступают. Как пояснил начальник департамента организации предоставления госуслуг ПФР Евгений Турчак, на информационные системы ПФР буквально «происходит DDoS-атака», которая «может приводить к невозможности обслуживания». «ЕПГУ работает, но есть проблема — он не был предусмотрен для агрессивного маркетинга, связанного с переходами», — подтверждает руководитель рабочей группы Дмитрий Скриванов.

Также участники рынка отмечают, что работа ЕПГУ критически важна для «осуществления права граждан» на перевод накоплений. По словам гендиректора компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, «граждан, готовых посетить ПФР для смены страховщика, исходя из практики предыдущих лет, будет не более 20—30% от общего числа желающих». Технология подачи заявления данным способом, по его словам, также дает дополнительную гарантию от неправомерных переходов, поскольку при подаче заявления происходит дополнительная СМС-идентификация через номер клиента, зарегистрированный на портале госуслуг.