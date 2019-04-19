Как показало исследование, почти половина соискателей (47%) оценили заботу своих работодателей о себе достаточно низко

Почти 90% россиян готовы работать сверхурочно при условии максимальной заботы со стороны своего работодателя, а 8% соискателей не готовы пойти на это, свидетельствуют данные апрельского опроса компании HeadHunter.



По отдельным сферам деятельности самый высокий показатель неготовых — среди представителей туристической сферы и рабочего персонала (по 11%) и управленцев (10%).

«Семьдесят девять процентов соискателей заявили, что готовы были бы периодически выполнять работу, не относящуюся напрямую к их обязанностям, если бы работодатель максимально о них заботился. Выше всего эта доля — среди представителей топ-менеджмента (91%)», — отмечается в исследовании.

Добавляется, что 17% соискателей не готовы пойти на выполнение не своих обязанностей, и выше всего эта доля — среди рабочего персонала, в банковской и IT-сферах (по 23%).

Отмечается, что среди важнейших аспектов, которые предоставляются работникам в компаниях, чаще всего называлась своевременная выплата зарплаты — этот вариант выбрали 70% респондентов, на втором месте оказалось предоставление удобного рабочего места (33%), на третьем — уютный офис (29%), достойную зарплату отметили 26% респондентов, 25% — корпоративные мероприятия.

Как показало исследование, почти половина соискателей (47%) оценили заботу своих работодателей о себе достаточно низко, наивысшую оценку дали лишь 5% респондентов. Что касается отдельных сфер деятельности, то ниже всего заботу работодателей о сотрудниках оценивают представители науки и образования, а также безопасности, самую высокую оценку этому показателю дали представители сфер «Управление персоналом» и «Информационные технологии».