Объем платежей, совершенных через единый портал госуслуг, в 2018 году составил 52,6 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза, с 30,3 млрд рублей в 2017-м, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.



По словам Носкова, через единый портал, на котором зарегистрировано более 86 млн, можно не только заказать госуслугу, но и оплатить ее. При этом объем платежей растет из года в год.

«Если в 2016 году через портал было проведено платежей на 8,1 миллиарда рублей, то в 2017 году — уже на 30,3 миллиарда рублей, а в 2018 году — аж на 52,6 миллиарда рублей», — сообщил глава Минкомсвязи.



По его словам, в основном граждане оплачивают через портал налоговые задолженности (почти 19,9 млрд рублей в 2018 году), госпошлины (17,5 млрд рублей), штрафы (9,8 млрд рублей), судебные задолженности (4,3 млрд рублей).

«Платить через портал выгодно: на оплату пошлин действует скидка 30%», — отметил министр.