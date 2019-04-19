Белорусское правительство передает Национальному банку страны управление распределенными специальными правами заимствования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сказано в совместном постановлении Совета министров и Нацбанка, которое в пятницу опубликовано на Национальном правовом интернет-портале .

Ранее эти функции осуществляло Министерство финансов Белоруссии. При этом Минфин остается финансовым агентом Белоруссии для исполнения операций и сделок в соответствии с соглашениями о МВФ и Международном банке реконструкции и развития (за исключением операций и сделок по управлению распределенными специальными правами заимствования МВФ и их учету).

Специальные права заимствования в МВФ (Special Drawing Rights) — искусственно созданные международные резервные средства, предназначенные для урегулирования сальдо платежных балансов, пополнения официальных валютных резервов и расчетов с МВФ.

Постановление вступает в силу с 1 мая.