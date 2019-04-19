Почти половина российских туристов в поездках расплачиваются в основном картой, а с собой берут лишь немного наличных — как правило, это доллары или евро. Об этом свидетельствуют данные сервиса Ostrovok.ru, полученные с помощью опроса более 2 500 российских туристов.

Чуть менее трети (31%) путешественников берут с собой в поездку только наличные деньги — доллары или евро. На курорте они обменивают их на местную валюту и покупают все необходимое.



Примерно 20% туристов признались, что запасаются купюрами нужной страны заранее, еще в России. Причем женщины так поступают чаще: 21% участниц опроса отметили, что покупают нужную валюту до поездки, среди мужчин аналогичным образом действуют только 18%.

Доля респондентов, полностью отказавшихся от наличных в путешествиях, невелика. Примерно 7% мужчин снимают наличные в банкомате, если такая необходимость возникает, еще 7% вообще не пользуются наличными. Среди женщин аналогичным образом поступают лишь 4% и 3% опрошенных соответственно.