Конституционный суд (КС) запретил судам сохранять после вступления в силу приговора арест на имущество лиц, которые не были обвиняемыми по уголовному делу, сообщает «Коммерсант».

Постановление КС вынесено по жалобе Ирины Янмаевой, проходившей свидетелем в уголовном деле о финансовой пирамиде — кредитно-потребительском кооперативе «Равенство. Гарантия. Стабильность» (РГС). Наложенный арест на квартиру и автомобиль Янмаевой суд сохранил до полного возмещения вреда потерпевшим, хотя заявительница не была ни подозреваемой, ни обвиняемой, ни гражданским ответчиком по делу. Вопрос о размере возмещения был передан на рассмотрение, а обстоятельства, подтверждающие причастность арестованного имущества к совершению преступления, в приговоре изложены не были.

КС признал, что практика применения в ее деле неконституционна. Арест имущества в рамках уголовного дела не может продолжаться после вступления приговора в силу, а конфискация должна быть мотивирована. При этом КС разрешил законодателю ввести процедуру перевода такого ареста из уголовного в гражданское или арбитражное судопроизводство.

Адвокат заявительницы Виктор Кожанов говорит, что последствия этого решения будут зависеть от результата пересмотра дела Ирины Янмаевой.

«КС разрешил законодателю ввести процедуру «превращения» уголовного ареста имущества в гражданский или арбитражный арест — иначе у причастных к преступлению лиц появится «окно возможностей» для сокрытия имущества, с которого уголовный арест уже снят, а взыскание в гражданском судопроизводстве еще не обращено», — отмечает руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан.

По мнению адвоката Double Bridge Law Сергея Усоскина, КС указывает, что уголовное производство не должно подменять гражданское, но в гражданском процессе трудно получить обеспечительные меры, что лишает граждан и организации возможности эффективно защищать свои права.