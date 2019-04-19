Россияне на едином портале госуслуг чаще всего запрашивают информацию о счете в Пенсионном фонде РФ, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) Константин Носков.



По словам министра, в 2018 году портал посетили около 1 млрд раз и отправили через него более 60 млн заявлений. «Чаще всего клиенты портала запрашивают информацию о состоянии своего лицевого счета в Пенсионном фонде России (более 16 миллионов запросов в прошлом году)», — написал министр.



На втором месте по популярности — услуга по регистрации транспорта: ею воспользовались 9,2 млн раз. «Я стал одним из 5,6 миллиона человек, которые в прошлом году через «Госуслуги» оперативно поменяли водительское удостоверение. Четыре миллиона заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения, 1,7 миллиона раз выбирался участок для голосования на выборах президента», — рассказывает Носков.

По его словам, портал, запущенный в 2009 году, продолжает постоянно совершенствоваться, на нем появляются новые услуги. Так, уже сейчас можно посмотреть фото нарушения, за которое автовладельцу назначен штраф. Вскоре станут доступны и фотодоказательства неправильной парковки. На днях через «Госуслуги» стало возможным онлайн снять с учета машину, зарегистрированную на бывшего владельца.

Кроме того, на портале доступен личный кабинет пациента «Мое здоровье», через который можно получить сведения об оказанных за определенный период медицинских услугах и их стоимости, о полисе ОМС, выбрать страховую компанию. Количество пользователей личного кабинета пациента в 2018 году превысило 1,6 млн, сообщил глава Минкомсвязи.