Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 566,01 пункта. Индекс РТС вырос на 0,23% — до отметки 1 265,17.

Российский рынок акций откроется ростом в районе 0,3%, а вот дальнейшая динамика пока непредсказуема, прогнозировал перед началом торгов аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Сегодня католики отмечают Страстную пятницу, и рынки США и Европы будут закрыты. Спрогнозировать, как поведут себя российские акции в отсутствие внешних ориентиров при низких оборотах торгов, невозможно. Поэтому и конкретных рекомендаций по бумагам мы сегодня также давать не будем. Заодно, кстати, и посмотрим, что будут делать трейдеры в отсутствие американских и европейских индикаторов», — комментирует эксперт.

Он рекомендует в пятницу проявлять особую осторожность: крупные инвесторы могут легко утащить рынок в нужную им сторону.