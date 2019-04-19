Больше половины операций по картам в России сейчас приходится на снятие наличных, сообщила гендиректор Visa в России Екатерина Петелина.



«Если посмотреть на общий объем операций по картам, 60% — это снятие кеша. До сих пор 60% — это снятие наличных», — сказала Петелина, выступая на конференции «Финтех-2019», организованной газетой «Ведомости».

По словам гендиректора Visa в России, создание Системы быстрых платежей стимулирует увеличение объема безналичных трансакций. При этом СБП не станет конкурентом традиционных платежных систем, которые имеют собственные программы лояльности, функции оспаривания операций (charge back), а также токенизацию, считает Петелина.

По оценкам Visa, 20% трансакций в России совершается с помощью мобильного телефона.