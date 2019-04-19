Агентство по страхованию вкладов с 22 апреля начинает расчеты с вкладчиками банка «Аспект». Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.



Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 570 млн рублей могут обратиться порядка 1 тыс. вкладчиков, в том числе 43 вкладчика со счетами (вкладами) для предпринимательской деятельности (их требования могут составить 4,8 млн рублей), а также 242 малых предприятия (64 млн рублей).



Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк. О дальнейших выплатах АСВ сообщит дополнительно. Выплата возмещения производится до дня завершения ликвидационных процедур в рухнувшем банке.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект» Банк России в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к «Аспекту» меры в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

При этом Россельхозбанк будет принимать заявления и другие необходимые документы, а также выплачивать возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) банка «Аспект» в срок не менее года. После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке по состоянию на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 12 апреля 2019 года (дату отзыва лицензии у банка «Аспект»).

