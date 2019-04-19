Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов предложил включить в программы школьного образования курс по пропаганде создания своего бизнеса, сообщает РИА Новости.

По его словам, дух предпринимательства должен закладываться еще в детстве. «Мы должны говорить, о какой государственной поддержке может идти речь, какие преимущества для малого и среднего предпринимательства созданы в нашей стране. И готовить школьников не только к работе на государственной службе, но и в первую очередь работать в бизнесе, создавать свое дело и показывать, как государство помогает», — добавил Силуанов.