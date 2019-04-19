Данные о большой доле мошеннических переводов в Системе быстрых платежей (СБП) не соответствуют действительности, заявил и. о. директора департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Так он прокомментировал информацию в газете «Коммерсант» о том, что девять из десяти переводов через СБП были попыткой перевода средств по телефону человеку в банк, где у него нет счета. Это может быть как тестированием системы гражданами, так и действиями мошенников, указывала газета.

«Это не отражает действительность, не 90%. Учитывая, что сейчас только идет развитие системы, поэтому интерес как раз в том, чтобы попробовать сервис и сделать переводы, а не для того, чтобы посмотреть, какие есть уязвимости в системе», — сказал Зимин в кулуарах конференции «Финтех-2019», организованной газетой «Ведомости».