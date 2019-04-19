Бюджетный комитет Совета Федерации на заседании в пятницу, 19 апреля, рекомендовал палате одобрить закон об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает РИА Новости.

Сенаторы намерены рассмотреть закон на пленарном заседании 22 апреля.

По словам главы комитета Сергея Рябухина, «документ даст возможность человеку при наступлении сложных жизненных обстоятельств — потеря работы, снижение дохода — взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на шесть месяцев без опасения получить повышенные штрафы и риска потерять квартиру».

Госдума приняла закон об ипотечных каникулах Закон призван защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от потери жилья.

Закон был разработан парламентариями в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина. Он должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.