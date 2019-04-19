Богатство основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку 100 млрд долларов, что произошло впервые с 1999 года, сообщает журнал Forbes .

«Состояние Билла Гейтса на этой неделе превысило отметку 100 миллиардов долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций Microsoft в преддверии выхода финансового отчета (будет опубликован 24 апреля)», — говорится в сообщении.

Акции Microsoft достигли в четверг максимального значения в 123,52 доллара за акцию, с начала недели бумаги подорожали на 2%.



Согласно рейтингу миллиардеров Forbes, состояние Гейтса оценивается в 100,61 млрд долларов. Журнал также уточняет, что отметку 100 млрд состояние Гейтса ненадолго превысило в апреле 1999 года, на пике роста «пузыря» доткомов.

Миллиардер остается вторым в списке богатейших людей мира после главы Amazon Джеффа Безоса, чье состояние составляет 152,95 млрд долларов и который поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes, обогнав Гейтса, в марте 2018 года. А в сентябре компания Безоса Amazon стала второй после корпорации Apple компанией, чья капитализация превысила 1 трлн долларов.