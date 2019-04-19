Банк «Уралсиб» улучшил условия по автокредитам. Теперь максимальная сумма кредита на покупку новых автомобилей увеличена до 5 млн рублей, для машин с пробегом — до 3 млн рублей, а для автомобилей отечественных и китайских марок — до 1,5 млн рублей.

Оформить кредит по программе «Автопартнер» на покупку нового автомобиля можно по ставке 14,9% годовых, а на покупку подержанной машины ставка составляет от 16,9% до 17,9% годовых. Снизить процентную ставку на 3 процентных пункта возможно за счет оформления полиса страхования жизни и здоровья заемщика.

Получить заем без страхования полиса каско (программа «Сказка-Без Каско») на приобретение нового транспортного средства возможно под 16,7% годовых, а при покупке подержанной машины ставка варьируется от 18,9% до 20,9% годовых. При наличии личного страхования процентная ставка уменьшится на 2 п. п.

Также банк предлагает заемщику приобрести новый автомобиль в кредит с остаточным платежом, который составляет не более 45% от стоимости транспортного средства. Процентная ставка составляет 15,4% годовых и может быть снижена на 3 п. п. при оформлении личного страхования.

Минимальный первоначальный взнос по предложениям составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости транспортного средства. Кредит выдается на срок от одного года до пяти лет.

«Увеличение суммы автокредита, несомненно, делает предложения еще более привлекательными для заемщиков. Согласно данным рейтинга автокредитных банков по итогам 2018 года, банк «Уралсиб» занял десятое место в топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов, а также десятое место — в топ-12 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ирина Мартиросова.