Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ об обнулении комиссий в банкоматах за снятие наличных не будет реализовано, заявил журналистам председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, банки в этом случае не будут заинтересованы в развитии сети банкоматов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила перейти на такую практику, чтобы искоренить «зарплатное рабство».



«Идея имеет и плюсы, и минусы. Поскольку и то и другое есть, она не будет реализована. Банки не будут заинтересованы развивать банкоматную сеть, соответственно, идея справедливости, которую ФАС хотела продвинуть, не будет реализовываться», — сказал Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

ФАС неоднократно предлагала упразднить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Однако Банк России считает, что эта идея требует доработки с участием профессионалов рынка.

На этой неделе глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал предложение ФАС. Отмена комиссий приведет к очередям у банкоматов, и непонятно, кто и как в этом случае будет содержать сеть банкоматов и устройств самообслуживания, заявил глава крупнейшего российского банка.