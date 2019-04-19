Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против периодически возникающих предложений «закрыть» в стране Интернет.



«Если кто-то, а ко мне приходят разные люди с предложениями, хочет «закрыть» Интернет, какой-то отдельный Интернет создать — это все чепуха», — сказал Лукашенко в пятницу в ходе ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.

С учетом этого глава республики призвал белорусских чиновников проводить более эффективную работу в Интернете. «Вы там еще не были и не работали, а уже предлагаете все закрыть, всех задушить, всех выбросить», — заметил он.

Вместо этого Лукашенко поручил чиновникам обратить внимание на разного рода интернет-страницы, в том числе создаваемые в социальных сетях. По словам президента, «боремся не с тем, с кем надо бороться, и не теми методами».

Президент также констатировал возрастающее внешнее и внутреннее медиадавление на страну. По его мнению, давно нужно принять решительные меры по укреплению информационной безопасности Белоруссии.

Ранее Лукашенко утвердил концепцию информационной безопасности республики. В документе отражены современные вызовы и угрозы, которые формируются в информационной сфере и представляют опасность для конституционных основ и жизнедеятельности государств — манипулирование массовым сознанием, дискредитация идеалов и ценностей, размывание национального суверенитета, неустойчивость информационной инфраструктуры и другие, поясняли в пресс-службе белорусского лидера.