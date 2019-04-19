Многие банки, которые сообщают о широком использовании искусственного интеллекта, в действительности работают с обычными программами. Такую точку зрения выразил зампред ЦБ Василий Поздышев, выступая на конференции «Ведомостей» «Финтех-2019».



«Многие банки, которые говорят, что используют искусственный интеллект, используют на самом деле самые обычные базовые программы. Просто называют это «искусственный интеллект», — сказал представитель регулятора.

По словам Поздышева, пока такие заявления банков являются «маркетинговой историей».

Как следует из презентации ЦБ, расходы банков по всему миру на разработку искусственного интеллекта в 2019 году могут составить 7,5 млрд долларов. С 2019 года показатель вырос в четыре раза.