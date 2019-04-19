Открыт прием заявок на соискание ежегодной бизнес-премии «Best.ru 2018: компании и персоны года» .



Цель проекта — привлечение внимания к компаниям и персонам, благодаря которым в последние годы созданы ведущие бренды, завоевавшие лидирующие позиции на российском рынке проекты и кампании.



Проект реализуется в три этапа:

15 марта публикация списка номинантов премии на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами премии в формате рэнкингов. Результаты будут доступны на сайте премии и ресурсах информационных партнеров. Также оргкомитет начинает прием заявок на соискание премии «Проект года».

Рэнкинги номинантов на звание «Компания года — 2018» готовит рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«Персоны года — 2018» будут определяться на основе обработки данных более 30 тыс. СМИ системой мониторинга и анализа средств массовой информации в режиме реального времени аналитической системой «Медиалогия».

«Проекты года — 2018» определит экспертный совет премии по итогам оценки поданных заявок претендентов.

1 — 7 апреля — заседание экспертного совета, в который входят общественные и политические деятели, бизнесмены. Формат голосования — анкетирование экспертов на основании данных рэнкингов и поданных заявок номинантов.

По итогам заседания экспертный совет объявит список лауреатов ежегодной бизнес-премии «Best.ru 2018: компании и персоны года».