ОТП Банк открыл в Москве офис нового поколения. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В новом интерьере офиса были учтены все необходимые условия для комфортной работы более 300 сотрудников банка и обслуживания VIP-клиентов.

Офис расположен на двух этажах БЦ «Метрополис». В офисе высажено более десяти видов растений: настольные, напольные и композиции в стеллажах. На одном из этажей создана специальная стена из стабилизированного мха с логотипом банка. Офис также оснащен переговорными комнатами на три-четыре человека, общественными зонами для встреч и общения, местами для уединенной работы и переговоров по телефонам.