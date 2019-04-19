Программа обратного выкупа акций и рост нефтяных цен удерживают котировки «ЛУКОЙЛа» на максимумах. В конце марта стоимость бумаг компании вплотную приблизилась к 6 тыс. рублей, на данный момент они торгуются на уровне чуть выше 5,6 тыс. рублей. С начала года акции подросли в цене на 12%.

Как считают аналитики «Финама», потенциал роста стоимости бумаг нефтяной компании далеко не исчерпан. Они ожидают, что в течение этого года акции «ЛУКОЙЛа» могут вырасти в цене до 6 873 рублей. Такая оценка предполагает рост стоимости акций на уровне 22,5% от текущей цены.

Как считает аналитик инвесткомпании Алексей Калачев, программа по выкупу акций и глобальных депозитарных расписок на открытом рынке на 3 млрд долларов, которую компания намерена завершить до конца 2019 года, продолжит оказывать поддержку ее акциям. В озвученных руководством намерениях — погашение выкупленных акций и объявление нового выкупа. Он также указывает на хорошие фундаментальные показатели «ЛУКОЙЛа»: выручка выросла на 35,36%, компания снизила капзатраты и удвоила свободный денежный поток.

Аналитики добавили, что по основным мультипликаторам капитализация компании также выглядит недооцененной рынком относительно сопоставимых компаний сектора.