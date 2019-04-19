Следствие просит суд избрать задержанному мажоритарному акционеру банка «Югра» Алексею Хотину меру пресечения в виде домашнего ареста до 18 июня 2019 года, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хотина Алексея Юрьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ … Домашний арест просят избрать до 18 июня 2019 года», — сообщили в суде.

ЦБ направлял правоохранителям шесть обращений по банку «Югра» Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом.

Хотин был задержан в рамках дела по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей. Задержание проводилось совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России, сообщал СК РФ.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании банка «Югра» банкротом. В октябре ЦБ увеличил оценку «дыры» в капитале банка «Югра» до 161 млрд рублей.