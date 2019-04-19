Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,12% и составил 2 563,9 пункта. Индекс РТС снизился на 0,12% до отметки 1 260,82.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,08%, «Газпрома» — подросли на 0,48%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,14%, «АЛРОСы» — на 0,01%, Московской биржи — поднялись на 0,38%.

«Российский рынок акций в финале недели плавно подрастает, никуда не торопится и ни на что не реагирует, тем более что оснований для каких-либо волнений и нет. Индекс Мосбиржи сегодня балансирует в узком диапазоне 2 560—2 575 пунктов, там пока и останется. Индекс РТС заключен в рамки 1 260—1 270 пунктов, пока к торгам не подключится весь объем иностранных участников», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.