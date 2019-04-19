Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск поднялся на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,07 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 10 тыс. сделок на сумму порядка 883,7 млн долларов, диапазон котировок составил 63,9—64,08 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 равнялся 72,05 рубля, поднявшись на 23 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7 тыс. сделок примерно на 329,2 млн евро по курсам от 71,82 до 72,08 рубля за евро.

«В рублевых парах сегодня все спокойно, так как нерезидентов в торгах нет, католический мир отдыхает по случаю Страстной пятницы, впереди Пасха и небольшие каникулы для инвесторов и обычных граждан. В это время биржевая волатильность традиционно сглажена, и если нет никаких новостей, в большинстве случаев российская валюта немного снижается. В пятницу вечером доллар США торгуется по 63,97 рубля и пока останется в пределах 63,8—64,85 рубля, евро выглядит слабо и сохраняется в пределах 71,85—72,75 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.