Компания «Глонасс-ТМ», на 75% принадлежащая Игорю Ротенбергу, структуре «Ростеха» и их партнерам, намерена к концу 2019 года завершить разработку специального чипа для Интернета вещей (Internet of Things, IoT), а в 2020 году наладить его массовое производство. Об этом журналистам в пятницу сообщил генеральный директор «Глонасс-ТМ» Денис Симакин.

Как рассказал глава компании, базовые станции с внедренным чипом будут использовать специальные частоты, которые были выделены в рамках государственной задачи для создания федеральной сети Интернета вещей. В частности, таким образом компания намерена внедрить разработку в сферах контроля состояния транспортной инфраструктуры, систем безопасности, мониторинга метеорологической и экологической обстановки, управления накоплением и утилизацией бытовых и промышленных отходов.

«Сетями «Глонасс-ТМ» смогут пользоваться и другие производители IoT-устройств. Это станет возможным благодаря специальному чипу, который можно встроить в смарт-устройство на этапе разработки. Разработка чипа будет завершена к концу 2019 года, в 2020 году запустим чип в массовое производство», — пояснил Симакин.

«Для проработки вопроса совместно с ГРЧЦ («Главный радиочастотный центр», ведомство Роскомнадзора. — Прим. ред.) была проведена НИР, выявившая технологическую применимость отечественной разработки отечественного протокола передачи данных для решения государственных задач, стоящих перед «Глонасс-ТМ». Он имеет ряд запатентованных разработок. Российское происхождение протокола, технологии и оборудования необходимо при ее применении на критически важной инфраструктуре», — уточнил Симакин.

По словам гендиректора «Глонасс-ТМ», проект построения федеральной сети Интернета вещей не предусматривает государственное финансирование, а предполагает исключительно частные инвестиции.