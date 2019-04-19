Рост доли безналичных платежей произошел в таких отраслях, как образование и торговля строительными товарами, авто- и промтоварами

Доля платежей наличными в начале 2019 года выросла на 4 процентных пункта в I квартале 2019 года, сообщается в исследовании FrankRG и «Эвотора».

Следовательно, снизилась доля безналичных платежей с 40% до 36%. Как отмечают эксперты, возможно, речь идет «о переломе тенденции к росту безналичного оборота».

«Наблюдение сделано на данных пользователей онлайн-касс «Эвотора», тем не менее можно говорить о переломе тенденции к росту доли безналичных платежей в общем объеме трансакций. Скорее всего, такую же динамику мы увидим на больших данных ЦБ», — прокомментировал генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

Отмечается, что рост доли безналичных платежей произошел в таких отраслях, как образование и торговля строительными товарами, авто- и промтоварами. В магазинах одежды и гостиницах стали больше платить наличными.

В таких сегментах, как продажа стройтоваров и промтоваров, наблюдается рост количества трансакций при одновременно существенном снижении среднего чека. Эксперты отмечают, что это может свидетельствовать о тенденции к обелению малого бизнеса: больше товаров с невысокой стоимостью стало проходить через кассы.