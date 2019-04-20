Онлайн-банк может появиться на территории Крыма, соответствующую площадку уже подбирают, заявил в интервью РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я знаю, что уже этим занимаются, уже ищут банк, который надо купить, чтобы он был чистый, хороший, не создавал проблем. Внедрить такой онлайн-банк на территории Крыма, понимая, что здесь доступность финансовых ресурсов в плане кредитов намного меньше, чем в России», — сказал он в кулуарах V Ялтинского международного экономического форума.

Аксаков добавил, что онлайн-банк будет создан наподобие Тинькофф Банка. «Дистанционное онлайн-обслуживание, когда агенты условно в Феодосии, Керчи, Евпатории будут работать с предпринимателями: либо с помощью карт их обеспечивать кредитными ресурсами, либо на основе кредитных договоров. Дистанционная работа с помощью современных цифровых технологий», — добавил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Региональный парламент единогласно проголосовал за новую конституцию региона 11 апреля 2014 года.