Арбитражный суд Москвы отказал бывшему вице-президенту банка «ФК Открытие» Геннадию Жужлеву в оставлении без рассмотрения иска о взыскании с него 43,5 млн рублей, говорится в определении суда.

Рассмотрение иска банка о взыскании с менеджера этой суммы отложено на 29 мая.

В апреле столичный арбитраж отклонил иск банка «ФК Открытие» о признании сделки недействительной и взыскании 40 млн рублей с бывшего топ-менеджера организации Константина Чигирева.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам о признании сделок недействительными и выплате денежных средств. В частности, в качестве ответчиков выступают бывший старший вице-президент банка «Открытие» Николай Яровой и экс-члены совета директоров Елена Будник и Татьяна Серебренникова.

Ранее банк «ФК Открытие» подал апелляционную жалобу на отказ столичного арбитража в иске о признании сделки недействительной и взыскании 30 млн рублей с бывшего вице-президента, директора по безопасности Сергея Бабкина. Истец просил суд признать недействительной сделку по выплате банку в пользу Бабкина премии в размере 30 млн рублей от 1 августа 2017 года и взыскать с него эту сумму.

Заявитель обжаловал в апелляции решение первой инстанции от 6 марта.