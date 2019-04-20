Развитие дистанционных каналов и онлайн-сервисов в Крыму выведет полуостров в лидеры по уровню банковского обслуживания, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Сейчас я вижу основные направления для развития — это, конечно, дистанционное обслуживание, онлайн-сервисы. Крым — один из наиболее цифровых регионов, и я считаю, что это будет основным направлением развития, которое выведет полуостров в лидеры по уровню банковского обслуживания», — сказал он в кулуарах V Ялтинского международного экономического форума.

Замминистра напомнил, что еще пять лет назад в Крыму не было банков и существовала колоссальная проблема. «Украинские банки ликвидировали все записи, и были проблемы с восстановлением депозитов граждан, залогов. Люди оказались в тяжелом положении», — напомнил он.

До сих пор полностью решить все проблемы не удалось, но уровень качества банковского обслуживания в Крыму и в среднем по России равный, отметил Моисеев. «Возникают трудности с расчетами, с эмиссией карт, с оформлением залогов для кредитов. Но в целом видим, что РНКБ, банк «Россия», потом Генбанк оказали большую и серьезную поддержку для развития банковского сектора… Крым более экономически развитый регион, чем многие российские субъекты, поэтому и банковское обслуживание должно быть качественным», — резюмировал замминистра.