В Ивановской области полицейскими задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании средств материнского капитала, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области совместно с региональным УФСБ России пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании средств материнского капитала», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что в период с 2017 по 2018 год граждане, имеющие право на государственную поддержку российских семей, воспитывающих детей, заключали фиктивные договоры с риелторским агентством о получении финансового займа якобы на улучшение жилищных условий.

«Впоследствии подложные документы предоставлялись в отделение Пенсионного фонда России по Ивановской области с заявлениями о выплате средств маткапитала для погашения несуществующего кредита. Полученные незаконным путем выплаты обналичивались. Представители фирмы получали от 150 до 250 тысяч рублей с каждой реализованной противоправной сделки», — пояснила Ирина Волк.

По данному факту Следственной частью СУ УМВД России по Ивановской области возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ, которые соединены в одно производство.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержано 17 подозреваемых: трое риелторов и 14 женщин — получателей средств материнского капитала. Ущерб от их противоправной деятельности превысил 5 млн рублей. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С целью обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков наложен арест на принадлежащее сотрудникам риелторского агентства имущество на сумму свыше 15 млн рублей.